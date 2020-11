Torre del Greco: Covid all'asilo, tamponi ai prof e bimbi in quarantena

Ore d'ansia nella comunità scolastica dell'istituto comprensivo De Nicola-Sasso di Torre del Greco, colpita dall'accertata positività al Covid-19 riscontrata tra alcuni componenti del personale della scuola dell'infanzia. A comunicarlo, attraverso una missiva inviata ai genitori e ai docenti di quattro sezioni del plesso Monsignor Michele Sasso, è la dirigente scolastica Alessandra Tallarico, che sottolinea come - d'intesa con il dipartimento di prevenzione sanitaria dell'Asl Napoli 3 Sud - si sia deciso che tutti i docenti delle quattro classi interessate saranno sottoposti a tampone tra questo pomeriggio e la mattinata di lunedì 9 novembre, mentre gli alunni dovranno restare in isolamento domiciliare 14 giorni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid, a Torre del Grecoquarto decesso in due settimane L'EPIDEMIA Covid a Napoli, è inferno al San Leonardo: scatta... L'EPIDEMIA Covid, scuola-focolaio a Torre del Greco: morto il «docente...

LEGGI ANCHE Covid, scuola-focolaio a Torre del Greco: morto il «docente zero», aveva 59 anni

«Considerato il difficile momento che l'organizzazione scolastica sta attraversando - scrive ancora Alessandra Tallarico - e consci delle difficoltà arrecate, il dirigente scolastico ribadisce che si attiene alle disposizioni normative impartite dalle autorità sanitarie locali nel pubblico interesse della salute del personale e degli studenti». Il comprensivo De Nicola-Sasso è stato già duramente colpito da quella che viene definita la «seconda ondata» della pandemia, con diversi docenti e alunni risultati positivi al tampone anche presso la sede centrale di corso Vittorio Emanuele. In un caso in particolare, un professore residente nel Casertano e arrivato nell'istituto di Torre del Greco da quest'anno, ha perso la vita. Proprio per ricordare il docente Francesco Caterino, sul sito internet della scuola è stato scritto: «Il dirigente, il personale e la comunità scolastica tutta partecipano al dolore della famiglia Caterino per la drammatica perdita del padre, marito e docente esemplare Francesco, vittima del virus che prematuramente ha stroncato, in breve tempo, la sua vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA