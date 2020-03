Tragedia nel cuore di Torre del Greco: 26enne precipita dal terzo piano e muore

Tragedia in pieno centro a Torre del Greco. Una donna di 26 anni, poco dopo le 12.30, ha perso la vita cadendo dal balcone nel terrazzino la sua abitazione. Il grave fatto si è consumato via Vittorio Veneto. La 26enne è precipita dal terzo piano dallo stabile di fronte l’ufficio postale, a pochi passi da via Roma.

Immediatamente sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno purtroppo, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna. Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia municipale corallina che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del triste accaduto.

Ultimo aggiornamento: 14:46

