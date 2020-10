Napoli, Tortorano nominato presidente distrettuale di disciplina forense

Franco Tortorano nominato presidente distrettuale di disciplina forense a Napoli. A lui, già toga d’onore, la consegna di una pergamena per sottolineare il ruolo svolto in questi anni in seno all’organismo distrettuale di disciplina del consiglio degli avvocati.

Una carriera forense completa come quella di pochi avvocati: Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e di vari organismi della politica forense, Professore Universitario, studioso e cultore del diritto, insignito delle più varie onorificenze tra cui la più significativa, l’ultima, quella conferita da pochi mesi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, la “Toga d’onore”, simbolo di profonde competenze e qualità professionali, umane e morali.

Avvocato e Professore, questi due titoli caratterizzano Franco Tortorano: un difensore ma anche un cultore della Giustizia, e, da ultimo, Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli, un organismo nato da pochi anni e che Lui ha indirizzato, con sapienza, equilibrio e democrazia, fino a pochi giorni fa, quando ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Ed il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli ha inteso conferire all’Avv. Prof. Franco Tortorano la carica di ‘Presidente Onorario’ ed una pergamena a ricordare che “l’Avv. Prof. Franco Tortorano è un uomo giusto con chi ha sbagliato e severo con chi, volutamente, ha inteso errare.”

