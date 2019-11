Napoli, ambulanze bloccate e traffico in tilt nella zona ospedaliera

Ambulanze bloccate e traffico in tilt nella zona ospedaliera di Napoli. Il presidente della commissione trasporti Nino Simeone chiede un intervento immediato: «In queste condizioni gli interventi di soccorso sono ad alto rischio, il traffico è diventato insostenibile occorre convocare i manager degli ospedali per scaglionare gli ingressi e le uscite del personale medico e paramedico, non possiamo consentire che qualcuno perda la vita nel traffico». © RIPRODUZIONE RISERVATA