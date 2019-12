Un diverbio per motivi di viabilità non è finito in tragedia a Napoli solo grazie al tempestivo della polizia locale che ha fermato un uomo che con la sua auto - secondo la ricostruzione degli investigatori - stava cercando di investire una altra persona. Il fatto è accaduto in piazza Giovanbattista Vico.

Quando sul posto gli agenti hanno trovato un uomo di 59 anni che, al volante di una vettura, a seguito di un diverbio per motivi di viabilità, stava tentando di investire più volte il conducente di un motoveicolo. Ai danni del conducente del motoveicolo, un napoletano di 48 anni, veniva prima tentato un investimento in retromarcia e poi vari tentativi di investimento frontale che sono stati bloccati grazie al pronto intervento degli Agenti della Polizia Locale e di alcuni cittadini. Il conducente del motoveicolo è stato accompagnato all'ospedale «San Giovanni Bosco: guarirà in cinque giorni. L'investitore è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria e posto agli arresti domiciliari mentre il veicolo è stato sequestrato. L'investito, invece, guidava il proprio motoveicolo sprovvisto di assicurazione e con una patente diversa da quella prescritta.

