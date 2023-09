Lavori urgenti, gare sportive, set cinematografici: scatta, da domani, un lungo periodo di deviazioni e blocchi stradali che renderanno complicata la già difficile mobilità nella città di Napoli. L’elenco delle limitazioni al traffico è stato diffuso in una lunghissima nota ufficiale che il Comune di Napoli ha diramato per informare gli automobilisti nella speranza di consentire loro di cercare soluzioni alternative agli spostamenti.



Domani dalle sei del mattino alle dieci di sera saranno sospesi gli stalli di sosta per i disabili e lo stazionamento dei taxi in Piazza del Gesù Nuovo per lasciare spazio alle cineprese.

Sarà istituito, invece, dalle 18 di mercoledì 20 alle 5 del mattino seguente, e dalle 16 di giovedì fino alle tre di notte, un dispositivo nell’area di via Foria. Nello specifico è previsto il divieto di sosta, con eccezione delle vetture di scena, e di chiusura al traffico veicolare di Via Petagna e di Via Giuseppe Antonio Pasquale, nel tratto compreso tra Via Foria e Via Guglielmo Gasparrini. Per garantire un percorso di viabilità alternativa, sarà inoltre istituito il senso unico alternato su Via Peppino De Filippo, nel tratto tra Via Foria e Via Santa Maria Avvocata ed in Via Guglielmo Gasparrini, nel tratto tra Via Giuseppe Antonio Pasquale e Via Peppino De Filippo.

Partiranno domani per concludersi la prima settimana di ottobre, invece, lavori per l’installazione di semafori in molte strade della città. Ecco l’elenco dei lavori e dei conseguenti disagi. Domani in Largo Domenico Martuscelli sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via Cilea. Dopodomani sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via San Domenico con istituzione del senso unico alternato regolato dai movieri in corrispondenza dei cantieri e il divieto di sosta per almeno 100 metri dall’incrocio.Mercoledì 20 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via San Domenico; il 21 e il 22 settembre, invece, i lavori saranno eseguiti lungo il marciapiede di Corso Europa lato istituto Martuscelli e sul marciapiede via Cilea in corrispondenza dell’incrocio largo Martuscelli. Tutti lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle 8 alle 17. Semafori saranno installati anche in Via Santa Teresa degli Scalzi, incrocio con via Materdei e via Stella. Questa la sequenza degli interventi: da mercoledì a sabato sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via Santa Teresa degli Scalzi istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; da lunedì 25 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via Stella a traffico aperto. Da mercoledì 27 a venerdì 29 settembre è prevista la chiusura al traffico veicolare in via della Purità, con percorso alternativo su via Materdei; Interventi anche in zona Arenaccia dove, da mercoledì prossimo si interverrà, a traffico aperto, da via Arenaccia, proseguendo su via Acquaviva, via dei Liguori e piazza Poderico.



Oggi si svolgerà la gara podistica “Corri per San Gennaro” che, partendo dal piazzale del Duomo si snoderà lungo via Foria, via Borgo dei Vergini, via Arena alla Sanità, via San Nicandro, via Mario Pagano, piazza Cavour, via Foria, piazza Museo, via Santa Teresa, Corso Amedeo di Savoia, Tondo di Capodimonte, via Capodimonte, via Ponti Rossi, via Nicola Nicolini, piazza Ottocalli, via Santissimi Giovanni e Paolo via Gussone, piazza Carlo III, via Foria. Tra le 8 e le 10, è prevista la sospensione temporanea del traffico al passaggio degli atleti.

Più complessa la viabilità per gli eventi collegati ai Gigli di Barra. Da oggi e fino a lunedì prossimo è previsto il divieto di sosta dalle 16 e il divieto di transito a partire dalle 19 lungo tutte le strade coinvolte nella manifestazione.Il 30 di settembre, invece, in largo Sant’Erasmo dalle 8,30 alle 15 per l’evento “Ludobus Gioca Ora” sarà interdetta la circolazione e la sosta dei veicoli.