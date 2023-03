Napoli, traffico paralizzato in via Nazario Sauro: ecco il paradossale motivo

Traffico paralizzato. È la situazione che si sta verificando in questi minuti in via Nazario Sauro.

Al momento il tratto di strada presenta qualche chilometro di coda (fino a via Ammiraglio Ferdinando Acton). Il motivo? È alquanto paradossale spiegarlo.

La causa sembrerebbe riconducibile ai lavori avviati dal Comune di Napoli in via Acton. Qui, infatti, parte della strada è stata chiusa da alcune transenne per consentire il regolare svolgimento dei lavori. Peccato però che le strisce blu - dove parcheggiare l’auto - non siano state aggiornate, o meglio, cancellate.

Ed eccoci arrivare al dunque: una macchina è stata parcheggiata - regolarmente - sulle strisce a pagamento, peccato però che tale sosta - del tutto lecita - abbia bloccato il passaggio di un pullman. Così gli agenti della Polizia municipale sono arrivati sul posto per cercare di porre rimedio alla situazione. La parte di carreggiata in questione è momentaneamente bloccata. Per adesso il passaggio dei veicoli - a due e a quattro ruote - si sta alternando sull’altro lato della carreggiata per consentire il passaggio anche a chi percorre la direzione opposta. Tale situazione sta creando problemi anche alle autoambulanze che, purtroppo, non riescono a passare.