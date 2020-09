Napoli tra maltempo e cantieri, rinviato il piano traffico antismog

Con la delibera n. 193 il 18 giugno 2020 la Giunta comunale di Napoli ha approvato il programma di azioni per il miglioramento della qualità dell’aria che prevede, tra le altre cose, l’entrata in vigore di misure di limitazione della circolazione veicolare a partire, come ogni anno, dal 1 ottobre e fino al 31 marzo.



Tuttavia a causa di imprevedibili eventi legati alle attuali condizioni di traffico urbano in seguito a dispositivi temporanei dovuti ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture viarie urbane, ad interventi dovuti agli eventi meteorologici estremi dei giorni scorsi in aggiunta ai cantieri stradali già presenti, è stato deciso di posticipare l’entrata in vigore delle misure di limitazione della circolazione veicolare al giorno martedì 3 novembre 2020.Restano confermate tutte le previste attività di di promozione e sensibilizzazione per migliorare la qualità dell’aria, nonché le azioni per informare sull’uso corretto e responsabile degli impianti di riscaldamento e sull’impatto che essi hanno sulla qualità dell’aria.