Napoli, tragedia sfiorata al Vomero: lastra di vetro si schianta sull'isola pedonale

Domenica 8 Aprile 2018, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 16:00

Tragedia sfiorata al Vomero per una lastra di vetro andata in frantumi schiantandosi sull'isola pedonale di via Luca Giordano. Il crollo è avvenuto intorno alle 14, mentre gran parte delle persone che affollano solitamente quel tratto di strada, tra cui centinaia di famiglie con bambini piccoli, si stavano allontanando per tornare a casa per il pranzo. All'improvviso un frastuono dal terzo piano e subito dopo lo schianto a pochi centimetri da una panchina e davanti all'ingresso di un noto negozio di accessori. Il caso ha voluto che in quel momento non passasse nessuno, resta solo il grande spavento per i clienti del vicino bar all'aperto e di alcuni passanti che avevano cercato ristoro sulle panchine all'ombra dall'altra parte della strada preferendole a quelle assolate su cui pochi istanti dopo è caduto il vetro. Sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia della polizia di stato, seguita dai vigili del fuoco e da un'autombulanza del 118.Da una prima ricostruzione, pare che una parete divisoria tra i balconi di due appartamenti a terzo piano si sia infranta per cause sconosciute, e molti pezzi anche di grosse dimensioni poi sono caduti sul selciato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la parete, staccando alcuni pezzi ancora in bilico e transennato l'area per evitare che i cocci possano ferire animali o bambini. Nessun intervento invece per i medici del 118.