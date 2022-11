Napoli nuovamente stravolta da una tragedia. Questa mattina, nella zona del Rione Alto, in via Pietro Castellino, un uomo si è lanciato nel vuoto dal terrazzo di un edificio nei pressi del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Sul posto sono subito accorsi i soccorsi ma non c'è stato scampo per l'uomo del quale al momento non sono state ricosciute le generalità.