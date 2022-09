Napoli, al via la Traiano Cup con i testimonial Floro Flores, Cannavaro e Foggia

Domani 5 settembre alle 19.30 comincia la Traiano Cup, manifestazione nata dalla collaborazione tra la Parrocchia Medaglia Miracolosa e i giovani del quartiere, con tanti Testimonial d'eccezione: l'ex giocatore professionista e oggi allenatore dell'Angri Antonio Floro Flores, l'ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro, l'ex giocatore di Milan e Salernitana Pasquale Foggia, attuale direttore sportivo del Benevento, il giocatore dello Spezia Daniele Verde e l'ex calciatore, oggi allenatore, Aniello Cutolo.

A questa prima edizione prenderanno parte 20 squadre che giocheranno in 5 gironi. Il torneo nasce dalla passione dei ragazzi per il mondo del calcio convogliata da Salvatore Mormone, da sempre organizzatore di tornei oltre a essere da sempre promotore di attività rivolte ai giovani del territorio. Infatti, numerose sono le coppe vinte con le squadre dell'oratorio della medaglia miracolosa. Tra i rappresentanti delle associazioni che si sono impegnati a supporto dell'organizzazione dell'evento - messo in piedi da padre Giuseppe Carulli - il consigliere della Municipalità 9 Franco Luongo:

«Ritengo – spiega - che tale manifestazione sia un evento di grande valore morale. In qualità di presidente dell'associazione Periferie in Città, oltre che come consigliere municipale, ringrazio il parroco Don Giuseppe per avermi coinvolto lavorando insieme, partecipando e contribuendo all'esito di questo evento. Ci aspettiamo tutti una grande partecipazione, oltre che una buona riuscita, vedendo coinvolto l’intero territorio con grande spirito di aggregazione e di fraternità che troppo spesso ha visto il quartiere screditato e denigrato». Il super partner dell’evento sarà Givova.