Napoli, riparte il tram che collega Poggioreale con Piazza Municipio: «Corse ogni 10 minuti»

Riparte il tram che collega Piazza Municipio con Poggioreale dopo due anni di interruzione del servizio. L’annuncio compare sulla pagina facebook di Anm che garantisce la prima corsa venerdì prossimo. «Sta arrivando il Tram – si legge sui social - che riprenderà a collegare piazza Municipio con Poggioreale. La città respira».Anm informa i cittadini che nelle prossime 48 ore, ci saranno prove tecniche notturne per garantire che il servizio parta senza complicazioni. «Siamo in queste ore a fianco dei lavoratori – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente - per le prove tecniche notturne dei tram che torneranno in circolazione da questo venerdì. Questo rappresenta un collegamento importante che garantiremo ogni 10 minuti». Per Alessandra Clemente «questa corsa, è stata un’arteria importantissima della nostra città che finalmente torna ad essere operativa ed utilizzata dai cittadini, dai turisti e dai lavoratori».