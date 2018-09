Martedì 4 Settembre 2018, 19:26

Un operaio è rimasto ferito durante lavori di scavo in prossimità del Corso Secondigliano a Napoli. Secondo quanto si è appreso - sono intervenuti sia i pompieri sia le unità della Polizia Municipale - mentre si stavano effettuando interventi per collegare uno scarico fognario al sistema di sversamento principale sono stati tranciati due fili dell'alta tensione. Un operaio è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale Cardarelli. La strada è stata subito chiusa e sono in corso accertamenti sia per mettere in sicurezza l'area sia per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. L'incidente è avvenuto in prossimità del quadrivio dove anni fa ci fu un'esplosione che provocò la morte di diverse persone.