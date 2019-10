Ci è stato inoltrato un video in cui si nota una donna alla guida di uno scooter per le vie di Napoli che, riprendendosi, mostra una bambina seduta dinanzi a lei senza casco. Fiera della bravata, ha deciso di fare un video, mostrandosi a tutti come pessimo esempio. Purtroppo l’inciviltà e l’incoscienza alla guida di alcuni soggetti rappresenta una vera e propria emergenza sulle nostre strade. Abbiamo ricevuto decine di video come questo che testimoniano gli atteggiamenti stucchevoli di molti adulti che, lungo le nostre strade, mostrano una maturità inferiore di quella dei bambini che trasportano

. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.

Occorre sanzionare duramente chi trasporta minori in maniera irregolare o pericolose. Riteniamo necessario un intervento legislativo volto ad inasprire le sanzioni per comportamenti di questo genere».

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 16:08

