Circum, la pazienza dei turisti non può durare in eterno

Martedì 9 Luglio 2019, 08:00

Viene da chiedersi per quanto tempo ancora i turisti accetteranno di essere presi a sberle, per quanto tempo ancora potremo abusare della loro pazienza. Fa sempre una certa impressione assistere al disfacimento di un servizio pubblico come la Circum. Fa ancora più impressione ascoltare dal presidente dell'Eav Umberto De Gregorio una frase che, se non conoscessimo la determinazione di chi l'ha pronunciata, suonerebbe quasi come una dichiarazione di resa: «Oggi sulla Circumvesuviana mancano treni e personale per condurre i treni. Il servizio è carente? È un miracolo che esista». Eccolo qui, il «miracolo» della Circum: personale ridotto ai minimi termini, treni vecchi, inadeguati e sporchi, guasti a ripetizione e soppressioni continue, turisti provenienti da ogni angolo del pianeta costretti a uscire a piedi dalle gallerie, vandali che se ne fregano dei piani antivandali e rendono ancora più indecoroso il biglietto da visita per i turisti diretti agli Scavi o nell'incanto della Costiera. È un «miracolo», sostiene De Gregorio, che nelle condizioni date i treni continuino a circolare, ma è un «miracolo» del quale dobbiamo essere tutt'altro che fieri: perché fa letteralmente a cazzotti con la vocazione turistica del territorio. Che non può reggersi in eterno sulle bellezze artistiche e naturali di cui dispone.Non finiremo mai di stupirci della perseveranza - decisamente amorevole - con la quale i turisti continuano a premiarci con la loro presenza nonostante i disastri che riusciamo a mettere in fila. Vale per la Costiera come per Napoli: lo spettacolo della natura continua a irradiare una luce mille volte più forte del buco nero che avvolge i servizi, le infrastrutture, la rete dei trasporti. Dovremmo esserne orgogliosi, e infatti lo siamo: ci riempiamo il petto d'orgoglio ogni volta che assistiamo al «miracolo» degli alberghi strapieni. Ma l'orgoglio non basta, non può bastare.Una grande area metropolitana - soprattutto se nota in tutto il mondo per la bellezza del suo territorio, e la sua proiezione internazionale - vive grazie al decoro delle sue strade e del suo arredo urbano, alla sua rete di mobilità e alla sua trama di infrastrutture e servizi pubblici. Quindi meglio sgonfiare il petto, interrogarci sulle origini del disastro e provare a correre ai ripari.Magari cominciando proprio dalla Circum. Che con il tempo è diventata il vero simbolo della bellezza mortificata dal degrado. Siamo al paradigma del «nonostante tutto». Nonostante tutto, i treni continuano a circolare. Nonostante tutto, i turisti continuano a scegliere Napoli e la Costiera. È un paradigma (un miracolo) che non può durare in eterno. Lo sanno bene gli addetti ai lavori, a cominciare dai responsabili dei b&b, che hanno annunciato ieri di voler sospendere la vendita dei biglietti perché non vogliono più essere associati al disastro Circum.Disastro legato, in larga parte, proprio alle condizioni dei treni. A chi spetta la manutenzione? Non a me - ha scritto ieri De Gregorio in un lungo post su Facebook - ma a quei dirigenti ed a quel personale che ho trovato in azienda e che quindici anni fa portava tecnicamente bene avanti il servizio e che quindi devo ritenere sia ancora in grado di farlo oggi». Dunque, se quel personale è ancora tecnicamente in grado di portare avanti il servizio, perché non lo fa? Per fare un dispetto ai cittadini? O magari allo stesso De Gregorio? O forse per fare un dispetto alla Regione per il tramite di De Gregorio? Gli interrogativi fluttuano nell'aria. Nell'intervista rilasciata a Francesco Gravetti, il presidente dell'Eav ha deciso di correggere il tiro: «Io non ho detto che dirigenti e lavoratori non lavorano più bene, anzi, stanno dando l'anima. Ho detto che sono pochi, troppo pochi, spesso stanchi anche perché di età molto avanzata. Pertanto è indispensabile un ricambio generazionale».Ne sentiamo parlare da anni. Comprendiamo lo sfogo di De Gregorio, ma siamo all'eterno rosario dei vorrei ma non posso, vorrei intervenire ma non ho gli strumenti, vorrei precettare ma non ci sono le condizioni, vorrei pagare gli straordinari ma non ho neanche gli occhi per piangere e amen.La sfida della modernità - oltre la Grande Bellezza - va vinta oggi, o mai più. Va vinta oggi che i turisti ci premiano con la loro presenza. Come abbiamo detto tante altre volte, sarebbe un errore imperdonabile considerare eterna la rendita delle bellezze artistiche e naturali. Perché arte e natura, da soli, non bastano a trattenere i turisti. Soprattutto se continuiamo a prenderli a sberle.