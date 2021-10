In fila 20 minuti per entrare nel metrò è il caos a piazza Garibaldi

C’è chi è in fila anche da 20 minuti mentre, per i più sfortunati bisogna prima passare dalla già nota coda per acquistare il tagliando, allungando così ulteriormente i tempi per riuscire ad entrare in Metro.

Questa è lo scenario che si presenta ad utenti e turisti in arrivo alla stazione di Napoli-Garibaldi questa mattina all’esterno dell’ingresso della Metropolitana Linea 1.

Dopo lunghe resse ed attese, nonostante l’acquisto del tagliando, in tanti tra lavoratori e studenti rinunciano a prendere il mezzo e si riversano verso la Linea 2.