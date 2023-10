Strage di pedoni a Napoli dove le vittime di investimenti mortali sono arrivate a 15 nel giro di poco più di un anno. L’ennesima vita spezzata è quella di un 84enne napoletano Giovanni Grillo che domenica è stato ferito da un’auto mentre attraversava su corso Umberto I. L’anziano stava percorrendo la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali quando è stato investito da un’utilitaria guidata da un 61enne napoletano che si è fermato a prestargli soccorso ma, i traumi riportati nello scontro, non gli hanno lasciato scampo.

Meno di un mese fa, lo scorso 24 settembre, Maria Fiscante di 94 anni era stata travolta da una Smart su via Manzoni e la scia di sangue su strade e piazze cittadine rendiconta dati drammatici con una media superiore ad un investimento mortale al mese. Nel capoluogo partenopeo, dopo la morte di Elvira Zriba, la 34enne di origine marocchina travolta da un centauro sul lungomare, a fine agosto 2022, si sono verificati in poche settimane altri due investimenti mortali, quelli di Giuseppe Iazzetta in piazza Sannazaro e Alessandra Navarra in via Piedigrotta. Entrambi avevano 62 anni e stavano attraversando sulle strisce pedonali e, nei mesi successivi, la lista delle vite spezzate è proseguita tragicamente fino a Giovanni Grillo morto ieri all’ospedale del Mare.



L’investimento mortale su corso Umberto I è avvenuto intorno alle 12.30 di domenica, 8 ottobre, mentre il via vai di traffico e di pedoni affollava il centro cittadino. Giovanni Grillo, residente in una traversa del centro cittadino a ridosso di via Marina, si trovava in prossimità delle strisce pedonali quando è stato colpito da un’utilitaria Peugeot all’altezza del civico 70 dove sono intervenuti successivamente i soccorsi del 118. Il 61enne che si trovava alla guida dell’auto si è fermato per aiutare l’anziano e ha chiesto immediatamente aiuto con la speranza che non fosse accaduto nulla di grave dal momento che, dopo l’investimento, l’84enne non aveva perso conoscenza. Inizialmente, infatti, i soccorsi intervenuti con i motoveicoli del 118 e con l’ambulanza rianimativa, avevano identificato l’uomo con un codice giallo e lo avevano trasportato all’ospedale del Mare con un quadro clinico che non sembrava critico. Con il trascorrere delle ore, invece, Giovanni Grillo non è sopravvissuto ai traumi riportati nell’investimento ed morto nel primo pomeriggio nel presidio di Ponticelli.

Sul luogo dell’investimento mortale sono intervenute, in un primo momento, le pattuglie della polizia di Stato e successivamente quelle della polizia municipale della sezione Avvocata comandata da Vincenzo Di Stazio che coordina le indagini e gli accertamenti da inviare in Procura. Dai primi accertamenti basati sui rilievi e i sopralluoghi effettuati immediatamente dopo l’investimento, non sono emerse tracce riconducibili ad un’elevata velocità dell’auto e tutte le ipotesi, compresa quella di una possibile distrazione del conducente, sono al vaglio degli agenti municipali. Un elemento chiave per la ricostruzione della dinamica dell’investimento sarà senz’altro l’analisi delle immagini della videosorveglianza che sono state acquisite dalla polizia municipale insieme ad alcuni video catturati dagli occhi elettronici di esercizi commerciali. Nel frattempo, il veicolo è stato posto sotto sequestro, il 61enne ha effettuato come da protocollo i test tossicologici e la salma dell’uomo è stata trasferita nel reparto di Medicina legale del Policlinico federiciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami autoptici.

La lista degli incidenti mortali in città è drammatica quanto quella dei pedoni investiti. Dopo l’episodio in via Terracina, dove una Lamborghini ha falciato due ragazzi su uno scooter pochi giorni fa, si è aggiunta un’altra tragedia venerdì mattina. Una Ford Fiesta si è schiantata contro la statua di Garibaldi nell’omonima piazza, a pochi passi dalla stazione centrale. Paolo Famulari che avrebbe compiuto 61 anni a dicembre, è morto sul colpo dopo lo scontro contro la scalinata in pietra su cui si erge la statua in bronzo di Garibaldi. In questo caso, le indagini in forza alla sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano hanno ipotizzato un sinistro stradale per cause indirette. L’uomo infatti avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore intervenuto all’improvviso mentre guidava per recarsi a lavoro.