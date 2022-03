Trecase, il film «Come ti spaccio la famiglia» diventa realtà: arrestati coniugi e figlio

Continua il servizio di spaccio nelle strade del Napoletano. Questa volta gli agenti di Torre Annunziata hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una coppia sita in via Ciro Merotti. Non appena i due coniugi hanno notato i poliziotti fuori la propria dimora, si sono prima disfatti di una borsa e poi hanno tentato la fuga insieme al figlio.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Napoli, sorpreso mentre spacciava droga: arrestato 21enne I CONTROLLI Frattaminore, controlli dei carabinieri nelle abitazioni di persone... LA DROGA Nascondeva la droga in una cappella votiva: pusher arrestato a...

Il tentativo di darsela a gambe filate non è riuscito: i tre sono stati raggiunti e bloccati dagli operatori nel giardino della dimora. le forze dell'ordine hanno poi recuperato la borsa al cui interno sono state trovate quattro buste e un contenitore di plastica contenente 458 grammi di cocaina, tre buste con 236 grammi circa di marijuana, un involucro contenente 30 grammi circa di hashish e due bilancini di precisione.





All'interno della dimora, dopo le dovute ispezioni, è stato trovato un altro bilancino, materiale per il confezionamento della droga e 2855 euro.

V.N. e E.G., trecasesi di 40 e 37 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il figlio, 16enne, è stato denunciato per lo stesso reato.