Napoli, in tre in scooter senza casco: tra i passeggeri anche un neonato

Centauri che sfrecciano sugli scooter senza casco è diventata una scena quotidiana che non attira neanche più l’attenzione. Molti non si meravigliano nemmeno quando a bordo di un unico ciclomotore ci sono tre persone, si cambia però idea quando uno dei tre passeggeri è un neonato.

Non è un’ipotesi ma è ciò che è accaduto realmente a Napoli, a Calata Capodichino, qualche giorno fa, come è stato segnalato da un automobilista al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Ho viaggiato per passione più di 50 paesi, non ho mai visto una scena del genere».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Controlli ambientali nel Napoletano: denunce e multe I CONTROLLI Movida a Napoli, vende alcol a minori: locale chiuso per 15 giorni LA SCOPERTA Agerola, trovata bomba a mano inesplosa in terreno agricolo:...

«Siamo davvero senza parole. Certe persone agiscono senza alcun criterio, mettere a rischio un bambino così piccolo è da sconsiderati e da stupidi. Abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell'ordine e all’assistenza sociale. Scene del genere proprio non le tolleriamo e siamo stufi di vederle, ora basta», sono le parole di Borrelli e del conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.