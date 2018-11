Tre tredicenni in giro nel Napoletano con una pistola a pallini: fermati

Sabato 3 Novembre 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Volla hanno sorpreso 3 ragazzi di Volla, Pollena Trocchia e Barra in giro con una pistola a gas privata del tappo rosso e caricata a pallini.Il primo è già noto per molestie nei confronti di coetanei compiuti insieme a 2 amici in una scuola media di Volla e fuori dal plesso: i fatti risalgono a 2 anni fa. Tra le vittime anche insegnanti e personale non docente.Alla vista dei militari i ragazzini hanno lanciato la pistola in una siepe ma invano: è stata sequestrata. I minori sono stati identificati dai militari e affidati ai genitori.