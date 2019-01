Napoli, già fatte trenta bonifiche ma le formiche in ospedale ci sono ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Gennaio 2019, 08:30

Emergenza formiche al San Giovanni Bosco: il governatore Vincenzo De Luca, dai microfoni di Lira Tv, parla di «sceneggiato a puntate». «Continuo a considerare poco credibile che a gennaio, e sotto zero, possa arrivare una formica viva da qualche parte. Andiamo avanti con i controlli per cercare di capire. L'appalto per le pulizie è in corso e va avanti. Si cancellerà il sistema per cui le imprese lavorano in ospedale senza gare pubbliche». A questo proposito s'è insediata la Commissione per l'attribuzione del servizio. Un rinnovo che mancava dal 2004. La conclusione è attesa per la fine del prossimo febbraio. Sul caso formiche insiste anche il manager della Asl, Mario Forlenza, che allude a «motivi scatenanti difficilmente controllabili» ricordando che nelle estati del 2017 e 2018 non sia arrivata alcuna segnalazione mentre da novembre i casi sono già diversi». Da qui l'esposto ai carabinieri del Nas dopo la chiusura per due ore del Pronto soccorso nelle settimane scorse.