Ottava sezione corte di appello del tribunale di Napoli: suonate il campanello e sarete assistiti. Ecco la burocrazia ai tempi del Coronavirus, barricate fuori alle porte di ingresso delle cancellerie. Anche oggi astensione massiccia in aula, anche se - dinanzi al giudice civile - alcuni avvocati hanno chiesto di non astenersi, in vista della definizione di un contenzioso dalle immediate definizioni di natura economica.

Come a dire, in alcuni casi conviene rischiare.

