Martedì 26 Giugno 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 16:30

Un computer è stato rubato stamattina in un ufficio amministrativo che si trova al nono piano della torre C del Tribunale di Napoli. Si tratta di un'unità centrale di piccole dimensioni, dove, verosimilmente, ci sono memorizzati dati sensibili.Le indagini della polizia di Stato si stanno concentrando sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Non è la prima volta che si verifica un furto del genere all'interno della struttura giudiziaria partenopea