Napoli, proprietario di una pizzeria accoltellato in via Tribunali: il figlio lo difende, ferito

C'è una pozza di sangue sull'uscio della porta della pizzeria del Portico in via Tribunali dove, intorno le 16.30, si è consumata una violenta aggressione. Il proprietario dell'attività è stato accoltellato brutalmente ed è stato accompagnato all'ospedale, mentre sul posto suo figlio è stato soccorso dall'ambulanza della postazione Crispi per alcune escoriazioni che sembra siano state causate dalla colluttazione, intervenuta per difendere il padre colpito dai fendenti. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione di sangue, pare dovuta a vecchie tensioni con altri commercianti della zona.



Ultimo aggiornamento: 17:07

