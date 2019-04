Martedì 16 Aprile 2019, 18:29

Un 42enne di Teverola si è presentato presso il nucleo carabinieri forestali “C.i.t.e.s.” di Napoli in piazza Duca degli Abruzzi portando con sé aveva uno scatolone nel quale trasportava un'iguana.Aveva trovato l’esemplare -specie a rischio di estinzione- nel parcheggio di parco condominiale in cui vive. Il rettile si muoveva male perché aveva patito il freddo ed era sofferente a causa di una necrosi ad una zampa così l’uomo lo ha subito preso e portato da un veterinario.Dopo le prime cure lo ha quindi consegnato ai carabinieri forestali specializzati nella tutela delle specie protette.I militari hanno preso in consegna l’iguana, sequestrandola, poi l'hanno affidata allo zoo di Napoli per le cure e la custodia giudiziale in attesa del collocamento in un altro ricovero.