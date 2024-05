Un manuale di istruzione per le truffe agli anziani.

Spunta anche questo nel corso delle indagini che hanno consentito di smantellare l’ennesima organizzazione in grado di terrorizzare persone sole e di costringerle a spillare soldi, al termine di una vera e propria messa in scena.

A sfogliare il “manuale” del perfetto truffatore, c’è un’intera galleria di ruoli, personaggi, tecniche di convincimento, consigli e ordini da impartire: una serie di regole da seguire per quei truffatori che hanno colpito decine di nuclei familiari tra Roma, Napoli, Viterbo e Latina e altri comuni del basso Lazio.

La centrale era a Napoli, ipotesi di associazione per delinquere, ecco come agiva il clan: c’erano i “profilatori”, quelli che passavano ore al computer per acquisire informazioni, incasellando nomi, status professionali delle vittime, mestieri e rapporti di parentela sempre utili per rendere la messa in scena più efficace; poi c’erano i finti direttori delle poste, i finti avvocati, i finti medici, i finti assicuratori, in una batteria di criminali al ribasso, che puntavano a persone sole, anziane.

In fondo, si legge nella misura cautelare firmata dal gip del Tribunale di Roma Andrea Fanelli, le vittime erano anziane o persone «di minorata difesa», a cui venivano chiesti fino a 18mila euro per il «pagamento di pacchi postali ordinati dal nipote», o per il risarcimento di danni per incidenti inventati. Ottanta episodi di truffa ricostruiti tra Napoli, Roma, Viterbo, al netto di tanti episodi che non sono stati denunciati. Diciassette arresti, a cui vanno sommati i dieci arresti in flagranza messi a segno dai carabinieri, ma chi c’è dietro una simile organizzazione? In cella finiscono Giovanni Uccello, Alfonso Uccello, Eduardo Uccello, Raffaele Bacio Terracino, Giuseppe Romanelli, Marco Canfora, Angelo Pasquale Montagna; finisce invece agli arresti domiciliari Giovanni Rendola, Lucio De Lucia, Antonio Fedele, Raffaele Russo, Giuseppe Fedele, Ciro Rendola, Francesco Siviero, Antonio Siviero, Antonio Ferioli, Antonio Di Matteo.

Le intercettazioni

Ma entriamo nel merito delle accuse raccolte, grazie al lavoro di coordinamento del procuratore aggiunto della Procura di Roma Giovanni Conzo. Agli atti telefonate drammatiche, che mostrano la disperazione di donne e uomini (nati negli anni quaranta del secolo scorso) che esplodono in pianti e urla di sconforto, quando comprendono che figli e nipoti versano in gravi condizioni: «Buonasera, sono il maresciallo Domenico Primo della caserma dei carabinieri, siccome le telefonate sono registrate, devo farle qualche domanda... allora lei è la signora? Ecco, lei è la madre di... ? Ed è di suo figlio che volevo parlarle: è in ospedale, danni alla colonna vertebrale, purtroppo ha avuto un incidente e lo stanno operando... non si preoccupi, solo che non è assicurato... serve un suo intervento». Le urla di disperazione della donna.

Poche pagine di carta scritte a penna. Sono il manuale del truffatore, scritte a stampatello, con tanto di numeretti delle scene o delle soluzioni da proporre al malcapitato di turno. Erano le istruzioni per il telefonista, che aveva il compito di terrorizzare ma anche di stabilire un rapporto costruttivo con la vittima. Se il target provava a chiudere la conversazione, c’erano delle parole chiave da usare (quasi sempre dei nomi di parenti, per convincere la vittima sulla veridicità del fatto raccontato); poi il riferimento a cassetti e armadi, a soldi e oro, a una serie di espedienti messi in campo per definire l’appuntamento tra l’anziano e gli staffettisti della organizzazione.

Gli archivi

Non è un caso che nel corso delle perquisizioni dei carabinieri sono state rinvenute centinaia di schede telefoniche, decine di telefoni cellulari e un grosso quantitativo di gioielli. Un blitz che conferma il carattere seriale dei colpi messi a segno. Gran parte dei contatti presi di mira nascevano da attività di profilazione definita da figure intermedie particolarmente specializzate nello studio dei canali social. Altra miniera di informazioni sensibili sono invece gli archivi di Asl e laboratori medici che, non è un caso, sono stati recentemente presi di mira da gruppi di hacker. Una frontiera ora più che mai attuale per chi fa indagini sulle truffe degli anziani.