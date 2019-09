Napoli, buco da due milioni: la truffa degli stilisti sponsorizzati dai vip

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Settembre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 23:02

Un buco di oltre due milioni di euro, sei indagati destinatari di misure cautelari e il sospetto dell’esistenza di una struttura criminale organizzata per distrarre capitali e portare società al fallimento in maniera truffaldina. Sullo sfondo, la storia di un marchio di abbigliamento, Bonavita, indossato da vip in Italia e all’estero. Si parte da San Giovanni a Teduccio e si arriva agli uffici della Procura di Napoli. Ieri la svolta nell’inchiesta coordinata dalla sezione Criminalità economica (pm Maria Sepe, procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli) e affidata ai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, agli ordini del comandante Domenico Napolitano.