Mercoledì 21 Febbraio 2018, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 14:15

«Mi dovresti anticipare 1200 euro, mi servono per pagare un pezzo del computer, tra poco passa il corriere a consegnarlo». Copione classico, ma questa volta finito nel migliore dei modi. Perché la vittima, un uomo di 78 anni dei Camaldoli, dopo la telefonata del “nipote” e quella, subito dopo, del “corriere”, ha chiamato il 113.In manette, martedì mattina, è finito Stefano Mattarello, 23 anni, accusato di truffa aggravata. È stato bloccato sotto la casa della vittima, poco prima della consegna che era stata anticipata telefonicamente. Gli agenti dei commissariati Arenella e Chiaiano, inviati dalla sala operativa della questura di Napoli, lo hanno atteso e bloccato subito dopo il ritiro del denaro; il pacco che aveva appena consegnato è stato sequestrato insieme a un altro pacco simile che il giovane aveva nel sottosella dello scooter e che verosimilmente avrebbe utilizzato per raggirare qualcun altro. Ulteriori indagini sono in corso per capire se Mattarello si fosse finto anche “nipote” o se avesse avuto il supporto di un complice.