Napoli, truffa al fisco: 6 arresti sequestrati beni per 27 milioni di euro

Cinque commercialisti ed un imprenditore sono stati messi agli arresti domiiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli con l' accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. I finanzieri del Comando provinciale stanno eseguendo , tra Campania Puglia ed altre regioni, sequestri di beni per un totale di 27 milioni di euro a 62 società. 93 sono i denunciati per il reato di indebite compensarioni fiscali.

Secondo quanto emerso dalla indagini i sei avevano organizzato una truffa nei confronti del fisco basata sulle compensazioni tributarie, che permettono al contribuenti di utilizzare i crediti per il pagamento dei debiti con il fisco. Il meccanismo consisteva nella creazione di falsi crediti IVA attribuiti a società «cartiere», amministrate da prestanome. I crediti venivano riportati nelle dichiarazioni IVA e vistati per conformità da consulenti fiscali compiacenti.

In molti casi venivano ceduti per essere utilizzati a compensazione anche a parte società estranee all' organizzazione. I responsabili della truffa erano un commercialista ed un imprenditore di Napoli, già denunciati più volte per reati tributari. Facevano parte dell' organizzazione altri quattro fiscalisti, Agli arresti domiciliasti sono finiti: Luigi Di Fenza, 67 anni, Roberto. Coppola, 56, Claudio Di Cristofaro, 53, Maurizio Le Donne, 53, tutti di Napoli; Michele Sorbo , 70 , di Casapulla (Caserta ) e Savino. Selvarolo , 64, di Andria .