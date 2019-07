La grande truffa dell'iPhone: arrestati quattro banditi napoletani​ con 56 schede con microchip

Giovedì 25 Luglio 2019, 15:22

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della del commissariato San Giovanni-Barra hanno arrestato Carmela Ammendola, corallina di 44 anni, Andrea Minopoli e Salvatore Florio, napoletani di 26 e 55 anni, e Francesco Salpietro, messinese di 66 anni, per concorso in truffa, ricettazione, sostituzione di persona e uso di documenti di riconoscimento falsi.I poliziotti hanno accertato che i quattro hanno acquistato alcuni telefoni cellulari rateizzando l’acquisto dietro esibizione di documenti falsi. Ieri, durante una compravendita di due Iphone XS, con le stesse modalità, sono stati bloccati dagli agenti.Nel borsello di Minopoli sono state rinvenute 56 schede con microchip a banda magnetica pronte per essere contraffatte, 1.320 euro in banconote di vario taglio, un bancomat e una poste pay evolution mentre nell’auto altre 100 schede con microchip e tre pen drive.Inoltre, presso l’abitazione dei genitori di Minopoli sono state trovate altre 244 schede con microchip, una tessera sanitaria falsa, una carta postepay priva di codice identificativo e un pc portatile. Tutto il materiale è stato sequestrato e per i quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari.