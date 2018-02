Napoli, la truffa dello specchietto finisce nel sangue: due giovani finiscono in ospedale

Sabato 17 Febbraio 2018, 10:52

Provano contro di loro la truffa dello specchietto per estorcere del denaro; al rifiuto dei due, li aggrediscono. I malcapitati, lui 26enne e lei di 24 anni, finiscono in ospedale con prognosi rispettivamente di dieci e sette giorni. Sono circa le due della scorsa notte quando, nella zona tra corso Vittorio Emanuele e via Tasso, a Napoli, la coppia - a bordo di una Lancia Y - viene bloccata da una Smart, su cui viaggiano un uomo, due donne e un bambino.L'uomo inveisce contro i giovani, sostiene che gli abbiano rotto uno specchietto retrovisore e pretende un risarcimento immediato, in contanti. Le vittime della truffa non ne vogliono sapere, e scattano prima le minacce: l'uomo brandisce un coltello, poi prende a pugni il 26enne mentre una delle donne se la prende con la giovane, strappandole intere ciocche di capelli. Alla fine la Smart di allontana e ai due giovani non resta che recarsi al Fatebenefratelli per essere medicati. Sul caso indaga la polizia di Stato.