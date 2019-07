Tuffo in mare col motorino, l'imprenditore stabiese amico di Balotelli ora chiede scusa: «Era solo uno scherzo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Luglio 2019, 12:00

L'uomo in mare con lo scooter? Era tutto uno scherzo, nessuna somma di denaro in gioco, solo una provocazione. È la versione di Mario Balotelli. E anche quella del suo amico che si è tuffato in acqua con la Vespa, un imprenditore di Castellammare. Si chiama Catello Buonocore, ed è amico di Balotelli da circa dieci anni, «da quando giocava in Inghiterra al Manchester City» dice.