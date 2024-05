Le scosse del bradisismo stanno mettendo a rischio il boom turistico di Napoli? «A oggi - spiega Giovanna Mazzarella presidente della sezione turismo dell’Unione industriali - la risposta è no: non si sono registrati cali, gli andamenti delle presenze e delle prenotazioni sono regolari e questo è molto importante perché posso aggiungere che il trend è in crescita e contiamo di arrivare a un 20% in più di presenze che oggi sono stabili all’80% rispetto all’anno boom che è il 2023».

La sostanza è che da 15 milioni di arrivi si potrebbe arrivare a 18-20. Prima di approfondire va rilevato che le scosse del bradisismo non starebbero facendo troppi danni nemmeno nei comuni dell’area del cratere dove qualche disdetta pure c’è stata. Significa che chi aveva deciso di andare in vacanza a maggio nell’area dei Campi Flegrei ha confermato la sua presenza

Il boom turistico di Napoli è un fenomeno studiato a livello nazionale e globale, perché si tratta effettivamente di una esplosione più unica che rara. Una ricerca di Sociometrica che inquadra il peso del valore aggiunto dell’economia legata al turismo - di cui l’assessorato al turismo retto da Teresa Armato è in possesso - ha rilevato che per la prima volta nella storia Napoli è entrata nella top 100 delle città italiane.

E vi è entrata direttamente al sesto posto, la classifica è del 2023 e i dati elaborati da Sociometrica sono quelli Istat. Napoli ha generato un valore di 1,46 miliardi. Questi i primi 6 posti: Roma (8,5 miliardi), Milano (3,6), Venezia (3,089), Firenze (2,54), Rimini (1,48) e Napoli 1,46) distanziata da Rimini solo per 17 milioni. Visto il trend attuale il sorpasso non è una chimera perché anche da Confesercenti fanno sapere che il volume degli affari aumenterà in questo 2024 del 20%.

E in questo studio viene sottolineato che Napoli è in cima anche alla classifica della cosiddetta “economia non rilevata” quella sostanzialmente a nero. Parola ancora alla presidente Mazzarella: «Per noi la stagione alta inizia a fine maggio cioè dal prossimo weekend con l’implementazione dei voli verso gli Stati Uniti e il nord Europa. Abbiamo prenotazioni in crescita esponenziale e su giugno e luglio già si registrano overbooking, la stagione promette bene avendo la fortuna di un aeroporto come quello di Capodichino che ci consente di avere dati in anticipo».

La Mazzarella sugli americani rivela un altro aspetto del boom turistico. «Su questi voli ci sono le classi super business turisti super ricchi che spendono molto e che prenotano anche all’ultimo momento. Vengono a Napoli e poi si spostano verso Ischia per la classica gita. Gli americani sono innamoratissimi di Napoli».

Da Federalberghi snocciolano dati importanti. La Percentuale di occupazione delle camere nel 2023 si è attestata sul 78%, un trend destinato a crescere in maniera esponenziale malgrado l’anno scorso ci siano state circostanze favorevoli quali la Pasqua alta, lo scudetto del Napoli e molti ponti che sono coincisi con i fine settimana. Quanto all’utenza a oggi siamo sul 50% di italiani e 50 degli stranieri.

E disdette non se ne sono avute. Toto Naldi presidente di Feralberghi fa il suo ragionamento: «Il mondo del turismo cittadino sta vivendo un periodo positivo grazie al lavoro ed ai sacrifici fatti negli anni dagli operatori. Un lavoro che deve essere preservato anche dagli organi di stampa, in quanto il comparto rappresenta quasi il 13% del Pil regionale». Il riferimento è proprio all’attenzione che c’è - legittimamente sul bradisismo: «Sappiamo come l’informazione, soprattutto attraverso il web e i social network, viaggi più velocemente. Per questo deve essere precisa e puntuale e bisogna evitare strumentalizzazioni ed allarmismi soprattutto nel mondo dei media internazionali. Questo non vuol dire nascondere informazioni, ma mantenere equilibrio nel fornirle dando voce, ad esempio, ad esperti sismologi affinché spieghino, con certezza, la situazione attuale e le possibili evoluzioni».

Il fenomeno dell’esplosione dell’offerta di abitazioni private date in affitto ai turisti sulle piattaforme digitali, porta Napoli a scalare anche questa graduatoria con un più 15% che significa ben 8000 strutture in più rispetto al 2022 e 2023. E testimonia la crescita delle città quali mete turistiche.

E Napoli è tra le città primatiste. Agostino ingenito che rappresenta la categoria dei B&B e delle case vacanza - quelle regolari che sono sulle piattaforme autorizzate - non teme l’effetto sisma: «Le disdette - racconta - sono poche e riguardano l’area gialla. Per il resto c’è un buon andamento delle prenotazioni italiane e straniere, siamo oltre il 70% per il fine settimana e su giugno viaggiamo verso l’80%. Napoli continua a mantenere un trend positivo perché di fatto è una destinazione turistica consolidata».