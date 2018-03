Choc a Napoli, turista precipita nel vuoto e muore dopo una serata alcolica

Mercoledì 28 Marzo 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sul terrazzo di una palazzina in Largo Donnaregina, nel centro storico. A scoprirlo è stata la proprietaria dell'appartamento che, intorno alle 9, ha aperto la finestra per accedere alla terrazza, ritrovando il corpo riverso a terra in una pozza di sangue.Sono state allertate immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi del 118, intervenuti con un'ambulanza della postazione Loreto. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo che è stato poi trasportato al Policlinico federiciano per gli esami medico-legali e l'autopsia. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia in sinergia con la sezione Scientifica della Questura, l'uomo, un 31enne della Lituania, sarebbe precipitato da un'abitazione al di sopra del terrazzo. Il giovane, a Napoli insieme ad altri quattro connazionali, tra cui una donna, era ospite in un Bed&breakfast che affaccia proprio sul terrazzo dove è stato poi ritrovato morto.Secondo le prime testimonianze raccolte dai poliziotti, il gruppo di turisti ieri stava trascorrendo una serata tra festeggiamenti e brindisi fino alle 2.30, orario in cui i giovani avrebbero preso sonno. Poi il tonfo. Un rumore sordo avvertito dalla signora che poi ha scoperto il cadavere.La polizia ha avviato le indagini e contattato il consolato onorario della Repubblica Lituana.