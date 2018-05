Napoli, turista reagisce allo scippo e finisce in ospedale: arrestato il bandito

Martedì 1 Maggio 2018, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 20:24

Voleva difendere la cognata dagli scippatori ed è finito in ospedale, un 57enne campano in gita a Napoli insieme ad una comitiva di parenti e amici. L'episodio è accaduto intorno alle 16.30 in via Milano, una delle strade a ridosso della stazione Garibaldi, dove il gruppo in visita per il primo maggio stava passeggiando.Nel bersaglio dei malviventi ci è finita una signora che indossava la collanina violentemente strappata da un uomo che si trovava insieme ad un complice. Subito dopo lo strappo brutale, l'aggressore è stato raggiunto dal 57enne che ha tentato di difendere la cognata, vittima dello scippo ed è ruscito a bloccare uno dei due malfattori, nonostante le numerose percosse incassate durante la colluttazione. La polizia di Stato, è intervenuta arrestando il malvivente, un napoletano e identificandone il complice per il quale sono in corso le indagini.La vittima è stata soccorsa per lo stato di ansia riportato a seguito dello scippo ed il 57enne che ha cercato di difenderla, invece, è stato medicato al pronto soccorso del Loreto Mare per le numerose contusioni multiple riportate in varie parti del corpo, comprese le spalle, un braccio e le gambe per una prognosi di 20 giorni di guarigione.