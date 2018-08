«Noi, turisti cacciati dal locale a Ibiza soltanto perché napoletani»

Lunedì 27 Agosto 2018, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 14:46

«Non credevamo alle nostre orecchie quando ci hanno detto di andare via. Ci hanno cacciato dal locale dopo il controllo dei documenti». È il racconto di Laura, napoletana, allontanata insieme al fidanzato e ad altri amici da un noto locale di Ibiza, dove erano in vacanza.«Una discriminazione ingiustificata - racconta Laura, senza nessun episodio eclatante che si sia verificato che abbia potuto precluderci l’ingresso al locale. Ci siamo sentiti mortificati e umiliati, allontanati davanti a decine di persone che ci guardavano in modo sospetto».Stando al racconto della giovane, l’ordine di servizio era proprio quello di non far entrare i turisti napoletani perché considerati «pericolosi» e «malfamati».«Mi chiedo – continua la giovane napoletana – se sia regolare gestire un locale pubblico con preclusioni del genere».