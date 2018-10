Il grande cuore di Napoli: tutti in fila al Plebiscito per salvare il piccolo Alex

Sabato 27 Ottobre 2018, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 11:55

Napoli e i napoletani hanno risposto in massa all'appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di un trapianto di midollo. La coda di aspiranti donatori si è iniziata a formare già dalle ore 8.30, ben mezz'ora prima che lo stand per effettuare il tampone fosse aperto. Una fila che continua a crescere e che ora attraversa tutta la piazza. Un unico cordone di persone fatto di donne, uomini e di intere famiglie, procede da Palazzo Reale fino al colonnato della Basilica di San Francesco da Paola. A salutare i volontari dell'Admo ed i potenziali donatori si è recato poco fa anche il sindaco Luigi de Magistris.La raccolta proseguirà domani a Caserta e lunedì 29 a Portici. Martedì 30 è poi in calendario un'ulteriore tappa, sempre a Napoli, all'Università Federico II. Mobilitati anche gli universitari napoletani, guidati da Michele Franco, referente per Admo Campania (l'Associazione registri mondiali dei donatori) a cui dovrebbe unirsi l'Università Partenope di Napoli. Ma non si contano, ormai, le adesioni che provengono dalla gente comune come da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Su Twitter a scendere in campo, nelle ultime ore, è anche il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro della Salute Giulia Grillo.Sulla gara di solidarietà, però, incombe la scarsità di tamponi disponibili. Dei 1.300 in deposito, infatti, alle 12 ne sono rimasti solo 300 e ci sono ancora più di mille persone in fila. Da qui l'appello a tutte le aziende sanitaria della Campania: inviate nuovi tamponi al Plebiscito.