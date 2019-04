CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Aprile 2019, 09:53

Folla nel primo giorno di «Caravaggio Napoli», ma il percorso è a ostacoli. Con il minibus per i trasferimenti da Capodimonte al Pio Monte che fa slalom tra i cantieri e le auto in doppia fila e si ferma solo un attimo in via Duomo. Qui, davanti al «Caffè», non c'è una palina che indica il servizio messo a disposizione dal Comune e, alle 18 in punto, quando parte l'ultima corsa che unisce le «due mostre in una», nessuno sale a bordo. «Dodici, in totale, i turisti e i napoletani trasportati» certifica l'autista Davide Romano.Navetta in fase di rodaggio. Mancano ancora al museo le audioguide utili a spiegare i diciotto mesi trascorsi in città dall'artista, tra l'autunno del 1606 e il 1607 e poi tra l'autunno del 1609 e il 1610. Ma, a parte questo, l'operazione può dirsi riuscita. Non solo perché oggi arriva al museo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Innanzitutto perché l'iniziativa accende un faro sul periodo partenopeo vissuto dall'artista e fa vedere sotto una luce nuova le stesse tele già esposte nel capoluogo. Può sembrare un paradosso, ma il Caravaggio più apprezzato dai visitatori è quello già presente tutto l'anno a Capodimonte. Conquista tutti la «Flagellazione» trasferita al museo dopo il terremoto dell'Ottanta. La pala con altri cinque dipinti del maestro raccolti per l'occasione nella sala Causa, tra cui quattro trasferiti da Londra, Rouen, Madrid e Roma, richiamano restauratori, professionisti, docenti universitari, ma anche studenti di tutte le età (tre i gruppi di scuole, ieri), fotografi, viaggiatori, curiosi, insegnanti. E, a queste opere, si aggiunge, in un percorso ideale ma più complesso nella realtà, la tela negata, la più straordinaria: le «Sette opere» che resta invece sull'altare maggiore in via dei Tribunali.Solo un numero ridotto di appassionati fa entrambe le tappe in un giorno. La polemica delle scorse settimane contribuisce, però, a pubblicizzare i due luoghi dell'arte. Al Pio Monte si registrano oltre 550 visitatori, un venerdì da record. Tra questi, una cinquantina proviene dal museo e quindi usufruisce dello sconto di due euro previsto sul secondo biglietto di ingresso (uno per ogni sede dell'esposizione).