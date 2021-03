Napoli, ubriaco picchia la moglie davanti ai figli: arrestato marito violento

Durante il servizio di controllo del territorio, Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Tertulliano per una lite in famiglia su disposizione della centrale operativa.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno bloccato un uomo in forte stato di agitazione e in evidente alterazione alcolica che, in presenza dei due figli, di cui uno minore, urlava nei confronti della moglie la quale ha raccontato di essere stata minacciata ed aggredita dal marito come già avvenuto in precedenti occasioni.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Donna accoltellata a Napoli, convalidato il fermo del coinquilino... L'AGGRESSIONE Donna accoltellata in casa a Napoli, è in prognosi riservata LA VIOLENZA Donna accoltellata a Napoli, fermato il compagno: la lite per la...

R.V., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA