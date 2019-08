Musica in strada ad alto volume nel cuore della notte, denunciata 48enne al rione Sanità

Domenica 25 Agosto 2019, 13:59

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli sono intervenuti in via Cavara poiché vi era una donna che ballava in strada ed ascoltava musica ad alto volume. La stessa, Viktoriia Aleksieienko, 48enne, ha aggredito i poliziotti danneggiando la volante dopo essersi rifiutata di esibire i documenti. È stata arrestata per resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione.L’uomo che era con lei, suo connazionale, è stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale