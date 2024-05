Hanno atteso per mesi una risposta che non è arrivata. Chiedevano il rendiconto delle spese dichiarate per l’evento del 4 maggio del 2023, la notte del terzo scudetto azzurro, quando - per i pochi che lo avessero dimenticato - il Napoli strappava ad Udine la certezza matematica della vittoria del campionato. Una notte vissuta in apnea, anche e soprattutto sugli spalti del Maradona dove erano stati allestiti maxischermi, su cui la Procura della Corte dei conti ha deciso di vederci chiaro. È di ieri mattina infatti la decisione dei pm di mandare i carabinieri nelle sedi del Napoli (a Fuorigrotta e a Castelvolturno) per chiedere documenti legati all’evento allestito a Fuorigrotta. In sintesi, i carabinieri cercano il rendiconto delle spese effettuate, la distinta delle fatture delle voci per la gestione di maxischermo, sicurezza, pulizia e quant’altro sia legato alla notte del 4 maggio di un anno fa.

Perché tanta solerzia? Stando a un accordo stabilito in Prefettura tra Comune e Calcio Napoli, gli incassi dell’evento all’interno partenopeo (un impianto comunale, bene ricordarlo) erano destinati in beneficenza. Incassi al netto delle spese patite dalla società, che sembra aver racimolato davvero poco da offrire in elargizione. Un’inchiesta nata dalla denuncia del consigliere comunale di opposizione Catello Maresca, magistrato per oltre dieci anni in forza al pool anticamorra, che alcuni mesi fa ha chiesto chiarezza all’assessorato allo Sport del Comune di Napoli. Ne è nato un carteggio tra Palazzo San Giacomo e club azzurro tutt’altro che chiarificatore, al punto tale da spingere gli inquirenti di via Piedigrotta a firmare il blitz di ieri mattina. Caccia alla rendicontazione, un faro sulle spese del Napoli.

Ma conviene rimanere aderenti ai numeri. In sintesi, stando a quanto emerso dalle prime verifiche alimentate dalla denuncia di Maresca, le cose stanno in questo modo: la notte del 4 maggio 2023 gli incassi sono stati di euro 284.143,09; i costi sostenuti per l’evento (tra maxischermi e quant’altro) sono stati di euro 275.014,99; a finire in beneficenza alla onlus Maestri di strada appena 9.128,10 euro. Una boccata d’ossigeno per chi si occupa di volontariato, ma non era la cifra che ci si attendeva in sede di organizzazione dell’evento. Inchiesta condotta dai viceprocuratori generali della Corte dei Conti Ferruccio Capalbo e Raffaella Miranda, entrambi in forza all’ufficio guidato dal procuratore contabile Antonio Giuseppone, si cercano le distinte.

Come sono stati spesi quei 275mila euro e dintorni? Come si è arrivati a questa cifra monstre? Proviamo a ragionare alla luce di quanto emerge dalle fonti aperte, a partire dai biglietti che - in quello come in altri eventi a Fuorigrotta - rappresentava la voce principale di introiti. In sintesi, i ticket per la videoproiezione della partita vennero messi in vendita qualche giorno prima della gara (il 2 maggio) al prezzo di 5 euro per un posto in ognuno dei settori del Maradona, fatta eccezione per quelli speciali, quelli destinati agli ospiti della Tribuna Posillipo: parliamo di 600 ticket in tutto, venduti a 100 euro. Una kermesse da tutto esaurito che era stata approntata in sede di comitato provinciale, in presenza dello stesso presidente Aurelio De Laurentiis, quando ormai era apparso chiaro che il 4 maggio sarebbe stata una data da consegnare agli annali della storia sportiva.

A distanza di mesi, però, restano alcuni dubbi di natura strettamente economica. Dubbi fino a questo momento irrisolti. In questi mesi, le risposte fornite all’interpellanza di Maresca sono state ritenute evasive. In un primo momento, l’evento del 4 maggio è stato collocato al centro della convenzione che esisteva tra Comune e Calcio Napoli, pur essendo un evento straordinario, in quanto non in calendario (Il Napoli era in trasferta, ospite dell’Udinese); poi sono arrivati, in linea generale, sia il tetto degli incassi sia delle spese effettuate, ma senza le dovute distinte. Quanto basta - a distanza di mesi - a far scattare il blitz di ieri mattina, con la richiesta di un elenco dettagliato con tanto di fatture e interlocutori privati a cui sono stati affidati i lavori di allestimento dello show al Maradona.



Ma a scendere in campo in favore del club di De Laurentiis arriva Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di strada, che era l’unica destinataria della beneficenza del quattro maggio del 2023: «La società calcio Napoli ci ha versato circa 10mila euro ma soprattutto ha partecipato, attivamente e senza oneri aggiuntivi, a sviluppare un progetto di educazione alla salute e benessere “Progetto Azzurro - dalla Strada alla Scuola, in Campo per Napoli est” mobilitando suoi esperti, medici e nutrizionista, in alcune scuole di Ponticelli. Inoltre ha sostenuto un piccolo torneo di calcio, e fornito zaini e sacche e abbiamo realizzato magliette con il logo del progetto, studiato dal loro ufficio grafico».

Nessun dubbio sulla trasparenza dell’operazione da parte della Onlus beneficiaria, mentre contabili e legali del club azzurro si apprestano a fornire tutti i particolari in grado di dimostrare la correttezza del proprio lavoro: provando a sgomberare il campo da ogni suggestione legate all’ipotesi di spese gonfiate.