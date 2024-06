Hanno letto le motivazioni dei giudici di Corte di Appello di Napoli e non hanno ritenuto possibile firmare un ricorso per Cassazione. E’ diventata così definitiva l’assoluzione per il colonnello della Guardia di Finanza Fabio Massimo Mendella, che alcuni anni fa era stato coinvolto in una indagine della Procura di Napoli con l'accusa di corruzione. Come è noto ai lettori de Il Mattino, il militare era stato assolto nel luglio del 2023 dai giudici della seconda sezione della Corte di Appello di Napoli, con un provvedimento che ha ribaltato - a questo punto in modo definitivo - una condanna firmata in primo grado a carico dell'ufficiale. Stando a quanto emerge dalle motivazioni depositate lo scorso aprile il collegio ha sottolineato la completa estraneità del colonnello Fabio Massimo Mendella rispetto alle ipotesi investigative. In sintesi, i giudici di appello hanno avuto modo di sottolineare quanto le accuse abbiano perso consistenza nel corso del dibattimento: parliamo di accuse che si sono poi rivelate «semplici sospetti e suggestive ipotesi investigative non approdate, però, proprio per la loro natura, alla soglia di una reale certezza probatoria».

Ma per quale motivo Mendella era finito sotto processo? L’ipotesi su cui è andato avanti il processo riguardava questo tipo di schema investigativo: avrebbe ricevuto somme di denaro dall'imprenditore Giovanni Pizzicato, per evitare verifiche e accertamenti fiscali tra il 2006 e il 2012, vale a dire nel periodo in cui era in servizio a Napoli e poi a Roma dove comandava il gruppo territoriale.

In primo grado - anno 2018 - Mendella era stato condannato a 4 anni, una sentenza ribaltata poi dai giudici della seconda sezione della Corte d’Appello che lo hanno assolto, dopo quasi 10 anni di processo, con la formula «per non aver commesso il fatto». Sentenza divenuta ora definitiva. «L'analisi della posizione del colonnello Mendella – hanno così evidenziato i giudici di Appello di Napoli - e la pronuncia assolutoria cui la Corte è addivenuta nei suoi riguardi poggiano sul convincimento che non sia stato affatto superato dall'istruttoria dibattimentale il ragionevole dubbio del suo effettivo coinvolgimento nella vicenda corruttiva della quale diffusamente riferivano i fratelli Pizzicato».

Tutto chiaro? Al netto delle accuse degli imprenditori, non sono emersi riscontri adeguati per arrivare a una sentenza di condanna. Una famiglia nota, quella dei Pizzicato, conosciuti per attività svolte in più campi di impresa, che in passato hanno gestito locali gettonati nella movida partenopea. (Per altro il manager Giovanni Pizzicato è stato in un recente passato coinvolto in un processo, in cui è chiamato a difendersi da accuse dell'ufficio di Procura europea in relazione all'uso di fondi europei: in un dibattimento in cui si dice pronto a dimostrare la correttezza della propria condotta).

Ma torniamo in Corte di Appello. Nelle motivazioni depositate aveva spiegato come ‘’la rivisitazione dell’imponente materiale probatorio raccolto’’ nel corso dell’istruttoria di primo grado ‘’in uno alla valutazione della altrettanto imponente documentazione prodotta nel giudizio di Appello dalla difesa del colonnello Mendella consente di nutrire un ragionevole dubbio in ordine alla penale responsabilità di quest’ultimo imputato come affermata dal Tribunale partenopeo, specie alla luce di una rigorosa valutazione della dichiarazione del principale accusatore dell’imputato, Giovanni Pizzicato, che è risultata priva di seri riscontri obiettivi e individualizzanti ed è dunque rimasta unica fonte di prova peraltro non del tutto convincente e attendibile’’.

Nella sentenza i giudici di secondo grado avevano anche concluso come ‘’il costrutto accusatorio sia caratterizzato da aporie logiche, carenze e profili di contradditorietà’’. Soddisfazione da parte della difesa di Mendella, rappresentata dai penalisti Gennaro Bianconcini, Domenico Ciruzzi e Alfonso Furgiuele.