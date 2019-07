Ufficio immigrati di Napoli, insetti all'assalto di 11mila fascicoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Luglio 2019, 08:00

Allarme igienico-sanitario e carenze strutturali all'ufficio immigrazione della Questura, la denuncia della segreteria provinciale del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) al questore Alessandro Giuliano: «La sede non è a norma, si intervenga subito».Negli uffici al civico 131 di via Galileo Ferraris c'è una struttura che cade a pezzi: mancano i condizionatori, c'è un'invasione di blatte. E, come se non bastasse, i locali al secondo piano, dove sono custoditi oltre 11mila fascicoli sono a rischio crollo. Criticità che il sindacato di categoria ha evidenziato in una nota datata 25 luglio, con cui si chiede di intervenire con la massima urgenza a tutela dell'incolumità di agenti e utenti.