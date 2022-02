Napoli, sorpreso a rubare auto: 40enne arrestato dalla polizia

Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via San Giovanni in Corte per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che stava rovistando all’interno dell’abitacolo di un veicolo in sosta e lo hanno bloccato e trovato in possesso di un martello, una pinza ed una torcia. L'uomo, un 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.