Napoli, arrestato 28enne per truffa, ricettazione e reati in materia di stupefacenti

I falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Venezia a Napoli, G.V., 28enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso il 17gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara - Ufficio Esecuzioni Penali.

L'imputato è stato condannato alla pena di 5 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione e a una multa di 7.415 euro per truffa, ricettazione e reati in materia di stupefafacenti commessi a Napoli, Bologna, Terni e Ferrara tra il 2012 ed il 2017.