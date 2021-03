Napoli, ultimo sabato sul lungomare prima della zona rossa: «Niente visite ad amici e parenti? Severo ma giusto»

Non c'era la folla delle settimane precedenti ma comunque, in questo ultimo fine settimana di libertà, i napoletani non hanno rinunciato ad una rilassante passeggiata sul lungomare. Due passi nell'area pedonale della rotonda Diaz e di via Partenope che già da prima mattina, sono state la meta di giovani e famiglie desiderose di svagarsi per qualche ora.

«Ci godiamo questi ultimi momenti – affermano in strada – prima della nuova chiusura. Siamo convinti che sia giusto farlo ma non è possibile ritrovarci al punto di partenza, dopo un anno di chiusure e sacrifici. E' vero che gli ospedali sono nuovamente in affanno ma in tutto questo tempo, sarebbe stato giusto trovare una soluzione per non arrivare a questo punto. Purtroppo la paura di passeggiare in strada rimane perchè c'è tanta gente che non rispetta le norme essenziali e su questo bisogna continuare a lavorare. Le regole ci sono e vanno rispettate per la salute ed il benessere di tutti».

Proprio sulle regole però, non tutti sono sembrati atteti. La nuova disposizione contenuta nell'ultimo Dpcm che vieta la visite di namici e parenti in zona rossa, non era stata ben recepita ma in ogni caso viene accettata con speranza e rassegnazione. «Non ci poniamo più domande – continuano – perchè è inutile. Non possiamo fare altro che affidarci sperando che tutto passi presto. Ormai non abbiamo alternative e crediamo che in ogni modo sia giusto tutelare i nostri parenti più anziani. C'è chi non vede i propri genitori da un anno e questo sacrificio sta diventando sempre più duro, ma non possiamo fare altrimenti. E' necessario comprendere che l'emergenza non è passata e che i sacrifici sono ancora necessari. Certamente è compito di chi ci governa rassicurarci sulla somministrazione del vaccino che deve il passo successivo a queste nuove restrizioni».

Ultimo aggiornamento: 18:11

