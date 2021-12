Ultrà violenti, scattano 16 “daspo” per Leicester-Napoli e Napoli-Torino

Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi da due a cinque anni, nei confronti di 6 persone che, poco prima dell'incontro di calcio Leicester City-Napoli, disputato lo scorso 16 settembre presso il Leicester City Stadium di Londra, erano state fermate e sanzionate dalle autorità britanniche poiché, con altri tifosi partenopei e locali, avevano partecipato ad una rissa con l’utilizzo di cinture ed aste di bandiere.

Inoltre, con riferimento all’incontro di calcio Napoli-Torino del 17 ottobre scorso, sono stati emessi 6 Daspo per un anno nei confronti di altrettante persone responsabili di scavalcamento e agevolazione allo scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore, e due Daspo della durata di un anno nei confronti di due persone che, poco prima dell’incontro, avevano acceso un fumogeno lungo la Tangenziale di Napoli seguendo il pullman della Società Sportiva Calcio Napoli che stava accompagnando la squadra allo stadio. Infine, altri due Daspo, della durata di due anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone condannate per reati in materia di stupefacenti.