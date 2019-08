Napoli, una scuola abbandonata a Miano: «Poi dicono che i giovani si perdono»

Mercoledì 7 Agosto 2019, 13:08

Un rudere fatiscente ed in continua decadenza tra i rovi e l’erba incolta di un cortile abbandonato. Queste le condizioni in cui si trova l’ex scuola Salvo D’Acquisto in via Janfolla a Miano. Un istituto di cui rimane solo il ricordo tra i cittadini e gli studenti che lo frequentarono sino al 2012. Da allora tutto è cambiato e l’edificio, chiuso per problemi di staticità, continua a “sbriciolarsi” sotto gli occhi di tutti.«Stiamo seguendo da tempo questa situazione – dichiarano il presidente della commissione trasparenza della VII Municipalità Pasquale Esposito ed il consigliere Ciro Formica – e adesso siamo arrivati al limite. Per questa struttura non c’è stato interesse e non ci sono progetti. In un quartiere dove la dispersione scolastica è tra le maggiori del paese, circa il 23%, la mancanza di scuole crea molti problemi. Ma oltre a questo c’è anche la difficoltà delle erbacce e della discarica che si è venuta a creare all’esterno. Abbiamo bisogno di strutture di aggregazione per i giovani e solo riqualificando la Salvo D’Acquisto possiamo raggiungere questo obiettivo. Non esistono colori politici quando si parla della sicurezza e dell’istruzione dei più piccoli. Bisogna essere tutti d’accordo e lavorare insieme per il bene comune».