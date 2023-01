Napoli, Unioncamere Campania lancia il progetto “Export Check-Up”: l'intelligenza artificiale al servizio delle Pmi

Che capacità hanno le Pmi campane per affrontare la sfida dell’internazionalizzazione? È possibile valutare analiticamente la propensione allo sviluppo verso i mercati stranieri? Da oggi si può, utilizzando uno strumento nuovo messo in campo da Unioncamere Campania, presieduta da Ciro Fiola.

È il servizio gratuito “Export Check-Up”, lanciato nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN). Si tratta di un supporto digitale basato sull’intelligenza artificiale in grado di valutare la propensione delle Pmi ad operare sui mercati esteri. In base ai risultati sarà possibile definire un percorso dedicato di crescita internazionale.

«Con l'iniziativa Export Check-Up – spiega il presidente Fiola - vogliamo offrire un supporto concreto alle Pmi campane, che desiderano espandere la loro presenza sui mercati internazionali. Siamo convinti che l'internazionalizzazione sia una chiave di successo per le imprese e vogliamo aiutarle ad affrontare questa sfida, attraverso la consolidata esperienza della rete Enterprise Europe Network. In questo quadro gioca un ruolo molto importante l’utilizzo delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale».

Unioncamere Campania dal 2008 partecipa al programma cofinanziato dall’Unione europea - Enterprise Europe Network - la più grande rete europea che aiuta le Pmi a crescere, innovarsi ed internazionalizzarsi, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 partner locali, in cui operano 3.000 esperti.

I servizi offerti sono: accesso ai mercati esteri, sviluppo di partenariati e supporto all'innovazione.

L'iniziativa è rivolta a tutte le Pmi campane e offre anche servizi aggiuntivi: coinvolgimento in B2B internazionali di settore, giornate di formazione, incontri individuali con esperti e orientamento su norme europee per l'export.

Le imprese interessate possono ottenere i servizi di accesso ai mercati esteri, sviluppo di partenariati e supporto all'innovazione attraverso il sito web di Unioncamere Campania.

In aggiunta, entrando a far parte dell'iniziativa, le Pmi riceveranno servizi aggiuntivi personalizzati in funzione alle esigenze dell’impresa.

Le imprese interessate possono accedere all'iniziativa Expand Check-Up attraverso il sito web https://een.unioncamerecampania.it/.