UnicoCampania lancia la App per comprare biglietti e viaggiare in sicurezza

Una nuova App, al servizio degli utenti del trasporto pubblico. Per acquistare titoli di viaggio, per ottenere informazioni sul percorso e, persino, inserendo il luogo di partenza e quello di arrivo, per vedersi pianificare il viaggio, con l’indicazione dei mezzi di trasporto pubblico da utilizzare e i loro orari di partenza.



Sono queste le finalità della nuova App UnicoCampania che amplia le utility a disposizione dell’utenza, potenziando l’offerta dei titoli di viaggio in vendita e i metodi di pagamento a disposizione oltre ad offrire l’opportunità di preacquistare i ticket e di utilizzarli all’occorrenza.



Sarà possibile scaricarla da oggi, 5 maggio, su Play Store e App Store, in versione Android e iOS. La nuova App UnicoCampania prevede 3 nuove sezioni: la prima, Acquista ticket, consente di comprare i principali titoli di viaggio con immediatezza e senza ulteriori passaggi ed è destinata agli utenti che già conoscono la tariffa che copre il loro percorso. A disposizione, tutti i titoli di viaggio integrati e i titoli di viaggio aziendali di Air, Anm autolinee, BusItalia Campania, CTP, EAV (linee su ferro e autobus), Sitasud e Trotta bus. A queste, si aggiungeranno, a breve, ulteriori Aziende, per un elenco in costante evoluzione.



La seconda sezione è dedicata a Calcola il percorso: inserendo l’indirizzo di partenza e quello di destinazione, l’applicazione restituisce tutte le informazioni sul tragitto, con le diverse alternative disponibili: le linee da prendere, l’orario di partenza, il tempo di percorrenza, se sono presenti cambi ed il costo del biglietto. Una volta scelto il tragitto migliore, all’utente viene mostrato il riepilogo del tragitto e gli viene data la possibilità di aumentare il numero di biglietti della stessa tipologia da acquistare. Dopodiché, deve solo procedere all’acquisto con i principali strumenti di pagamento elettronico (carta di credito o attraverso la ricarica di un borsellino elettronico).



La terza sezione, “I miei titoli”, contiene tutti i biglietti acquistati, pronti per essere attivati all’inizio del viaggio, ma anche quelli scaduti, con la possibilità di riacquistarli con grande semplicità. Infatti, grazie alla funzione di Attivazione del contratto è possibile acquistare comodamente i biglietti necessari e utilizzarli all’occorrenza: prima di salire sul mezzo di trasporto pubblico, l’utente deve procedere alla scelta del biglietto tra quelli presenti e selezionarlo; verrà inviato alla schermata di riepilogo e, cliccando sul pulsante “Attiva”, avvierà il processo di attivazione del contratto stesso, operazione analoga a quella che si faceva quando si obliteravano i vecchi titoli magnetici.



Un upgrade importante della App già a disposizione degli utenti, App che continuerà ad essere operativa per l’acquisto dei titoli di viaggio tramite sms e, soprattutto, come strumento di lettura della smart card per i titolari di abbonamento, consentendo di visualizzarne tutte le informazioni utili (come la data di scadenza del titolo di viaggio, per fare un esempio).



"In un momento così delicato per il nostro Paese, il lancio dell'App, in forma di urgenza, va nella direzione indicata nelle linee guida delle misure di sicurezza precauzionali regionali per il TPL, che prevedono l'acquisto on line tramite APP, riducendo anche l'utilizzo di denaro contante. Ciò in favore di quanti devono spostarsi e che potranno farlo, da oggi, senza doversi preoccupare di dove reperire il titolo di viaggio desiderato – spiega il Presidente del Consorzio, Dott. Gaetano Ratto – in attesa di tornare quanto prima, come tutti ci auguriamo, alla normalità e promuoverne l'utilizzo per tutti gli utenti del trasporto pubblico. La APP UnicoCampania, infatti, sarà arricchita con ulteriori Aziende di TPL disponibili ed "integrata" con la vendita di ulteriori servizi di mobilità e di accesso ai siti museali e culturali regionali."